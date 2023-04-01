Сегодня в Якутии — День охотника!

В первую субботу апреля в Якутии отмечают День Охотника.

Праздник учрежден в 2012 году для пропаганды и формирования бережного отношения к уникальной якутской природе и повышения культа охоты.

Глава республики Айсен Николаев поздравил якутян с Днем охотника.

— Большинство из нас, якутян, охотники. Это у нас в крови. Суровый закон жизни требовал от мужчин умения охотиться, добывать. Это прививалось мальчикам с детства. У народов Якутии много добрых традиций, связанных с охотой, одна из которых — почитание Баай Байаная — духа-хозяина природы, покровителя охотников. Деды и отцы передают свои знания, жизненный опыт, учат культуре бережного отношения к природе и всему живому.

Благодаря мероприятиям по охране и воспроизводству в регионе растёт численность охотничьих ресурсов. Это позволяет республике увеличивать лимиты и квоты на добычу. Например, с 2016 по 2022 год лимиты на лося выросли – на 34%, на благородного оленя – на 40%, на косулю – на 43%, на соболя – на 16%. В прошлом году в республике завершены работы по территориальному устройству охотничьих угодий в Якутии.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и удачной охоты! Байанай үтүө хараҕынан көрдүн, эгэлгэ баайыттан күндүлээтин!