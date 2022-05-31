31.05.2022
21:29
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Якутия

Сегодня в Якутии действует один лесной пожар

31 мая на вечернем брифинге первый заместитель председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я) Иннокентий Андросов сообщил, что на текущую дату действует 1 лесной пожар в отдаленном участке Ленского района, ландшафтных (природных) пожаров на землях иных категорий в республике нет.

Сегодня самолет-зондировщик работал в вилюйской группе районов для искусственного вызывания осадков в целях снижения класса пожарной опасности. сообщает тгк @YakutiaOpershtab

Фото: Пресс-служба МЧС
Источник: тгк @YakutiaOpershtab

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