Сегодня в Якутии действует один лесной пожар

31 мая на вечернем брифинге первый заместитель председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я) Иннокентий Андросов сообщил, что на текущую дату действует 1 лесной пожар в отдаленном участке Ленского района, ландшафтных (природных) пожаров на землях иных категорий в республике нет.

Сегодня самолет-зондировщик работал в вилюйской группе районов для искусственного вызывания осадков в целях снижения класса пожарной опасности. сообщает тгк @YakutiaOpershtab