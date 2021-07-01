01.07.2021
10:28
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Экономика

Сегодня в Якутии действует 95 лесных пожаров





По сведениям Минэкологии Якутии, на территории лесного фонда республики проводятся работы по тушению 95 лесных пожаров общей площадью 167 942,9 га.
 
Пожары действуют на территории 19 районов, ГО «г.Якутск», в том числе: Алданское-1, Верхневилюйского-5, Вилюйского-3, Горного-14, Кобяйского-4, Ленского-3, Мегино-Кангаласского-6, Мирнинского-6, Нюрбинского-8, Оймяконского-1, Абыйского-1, Олекминского-1, Сунтарского-11, Намское-1, Таттинского-3, Томпонского-3, Усть-Алданского-2, Усть-Майского-6, Хангаласского-10, ГО «Якутск»-1, ООПТ «Ленские столбы»-4, Олёкминский заповедник-1.
Из них локализовано 24 лесных пожара общей площадью 25 659,7 га на территории 10 районов: Верхневилюйского-3, Абыйского-1, Мегино-Кангаласского-6, Горного-1, Ленского-1, Нюрбинского-2, Томпонского-1, Хангаласского-2, Кобяйского-2, Сунтарского-3, ООПТ «Ленские столбы»-2.
На тушении лесных пожаров задействовано 2 290 человек и 150 единиц техники.
С начала суток ликвидировано 45 лесных пожаров на общей площади 8067,9 га, из них 16 пожаров на площади 3497,9 га, по которым велись работы по тушению, 29 — в зоне контроля на общей площади 4570 га.
Источник: Минэкологии РС(Я)
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