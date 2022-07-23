Сегодня в Якутии действует 54 лесных пожара

В настоящее время в Якутии действует 56 лесных пожаров на территории 8 районов, также 2 пожара на землях иных категорий. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

За прошедшие сутки в республике ликвидировано 4 лесных пожара в Жиганском, Алданском, Нерюнгринском и Оймяконском районах.

Увеличено количество сил и средств, задействованных в тушении и авиапатрулировании. Сейчас это 553 человеа, 27 единиц техники. При наличии ресурсной облачности сегодня также запланирована работа самолётов-зондировщиков Ан-26 «Циклон» и ЯК-42Д «Росгидромет».

На утро 23 июля на востоке Алданского района, Оймяконскои и Нерюнгринском районах сохраняется 4 класс пожароопасности в лесах, в Томпонском – 5 класс пожароопасности, на остальных территориях сохраняется 1,2,3 классы.