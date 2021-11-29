Сегодня в Якутии — 254 новых случая коронавируса

На 29 ноября 2021 года в Якутии выявлено 254 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом со ссылкой на данные Управления Роспотребнадзора по РС(Я) сообщила заместитель председателя Правительства Якутии, заместитель руководителя республиканского оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Ольга Балабкина.

В городе Якутске зафиксировано 115 случаев заболевания ковидом, в Мирнинском, Нерюнгринском районах – по 19 случаев, Алданском, Мегино-Кангаласском – по 14, Амгинском, Ленском – по 12, Хангаласском – 11, Нюрбинском, Сунтарском – по 5, Кобяйском – 4, Жиганском, Намском, Олекминском, Усть-Алданском – по 3, Вилюйском, Оленекском, Томпонском, Усть-Янском – по 2, Верхоянском, Оймяконском, Среднеколымском, Усть-Майском районах – по одному случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 2 637 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 715 550 тестов.