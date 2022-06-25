Сегодня в Якутии 23 лесных пожара

На утро 25 июня на территории республики действуют 23 лесных пожара: 6 — Мирнинский район; 4 — Усть-Майский район; 3 — Алданский район; 2 — Ленский, Томпонский, Олекминский, Жиганский районы; 1 — Виюлйский, Нюрбинский районы. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 35914 га. На данный момент обслуживаются 15 пожаров на общей площади 26576 га. В тушении пожаров принимают участие 655 человек. Задействовано 17 единиц техники. Локализовано 3 пожара на территориях Усть-Майского, Ленского, Нюрбинского, Олекминского районов на площади 3881 га. За сутки обнаружено 5 пожаров на общей площади 1454 га на территориях Вилюйского, Алданского, Жиганского и Мирнинского районов. Ликвидировано 4 пожара на территориях Томпонского, Среднеколымского, Нерюнгринского райнов на общей площади 3535 га. @YakutiaOpershtab

Фото: пресс-служба МЧС РФ по РС(Я) Источник: @YakutiaOpershtab

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