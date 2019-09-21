21.09.2019
14:05
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Культура & Образование

Сегодня в «Танцах на ТНТ» — наши ребята

Сегодня вечером в 20:00 на канале ТНТ покажут выступление трио ASD — якутян Серго Сидорова, Айсена Дойду и Александра Берзюкова.

Тогда мы и узнаем, покорили ли якутские танцоры из студии «Завод» строгое жюри.

Кстати, сегодня же Александр Берзюков празднует свой день рождения.

Фото: ТНТ
Источник: Sakhalife.Ru
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