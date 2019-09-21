Сегодня в «Танцах на ТНТ» — наши ребята

Сегодня вечером в 20:00 на канале ТНТ покажут выступление трио ASD — якутян Серго Сидорова, Айсена Дойду и Александра Берзюкова. Тогда мы и узнаем, покорили ли якутские танцоры из студии «Завод» строгое жюри. Кстати, сегодня же Александр Берзюков празднует свой день рождения.

Фото: ТНТ Источник: Sakhalife.Ru

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