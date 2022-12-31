31.12.2022
10:39
236
Культура
Сегодня в Саха театре отменяются шоу-программа и спектакль «Суллукуун таптала»!!!
В связи с постановлением правительства РС(Я) о запрете ночных шоу-программ — в ночь с 31 декабря на 1 января, шоу- программа и спектакль «Суллукуун таптала» ОТМЕНЯЮТСЯ.
В остальные дни с 3-7 января спектакли пройдут по расписанию
БИЛЕТЫ купленные в кассе саха театра — возвращаются в кассу саха театра: тел. 34-13-31
30 декабря касса работает до 17:00
31 дек и 1 янв — ВЫХОДНЫЕ
с 2 января — касса работает в обычном режиме с 10:00 до 18:00 Обратите внимание! 31 декабря и 1 января — выходные.
Фото: Телеграм Саха театра
Источник: Телеграм Саха театра
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