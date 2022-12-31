Сегодня в Саха театре отменяются шоу-программа и спектакль «Суллукуун таптала»!!!

В связи с постановлением правительства РС(Я) о запрете ночных шоу-программ — в ночь с 31 декабря на 1 января, шоу- программа и спектакль «Суллукуун таптала» ОТМЕНЯЮТСЯ.

В остальные дни с 3-7 января спектакли пройдут по расписанию

БИЛЕТЫ купленные в кассе саха театра — возвращаются в кассу саха театра: тел. 34-13-31

30 декабря касса работает до 17:00

31 дек и 1 янв — ВЫХОДНЫЕ

с 2 января — касса работает в обычном режиме с 10:00 до 18:00 Обратите внимание! 31 декабря и 1 января — выходные.