Сегодня в России Лунное затмение — где и когда можно увидеть

Вблизи полуночи с 16 на 17 июля 2019 года произойдет частное затмение Луны, видимое в Европейской части России (кроме ее севера). Луна пройдёт через южную часть земной тени и погрузится в нее на чуть больше половины своего диска (0,66 в 00:31 мск).

Продолжительность теневого затмения составит 1 час 58 минут (с 23:02 мск до 02:00 мск) и будет наблюдаться практически на всей территории России. Во время затмения Луна будет находиться над южным горизонтом в созвездии Стрелец. Недалеко от Луны будет располагаться планета Сатурн, а правее (западнее) – яркий Юпитер.

ХОД ЗАТМЕНИЯ ЛУНЫ 16-17 ИЮЛЯ 2019 ГОДА:

16 июля в 21:43 мск (P1) Луна коснется земной полутени — в это время начнется полутеневое затмение. Полутеневое затмение плохо различимо невооруженным глазом, особенно при малых фазах, но по мере приближения к краю земной тени, потемнение становится все более заметным.

В 23:01 мск ( U1) Луна полностью погрузится в земную полутень и коснется земной тени — начало частного затмения; в это время уже хорошо будет видно потемнение восточного лунного лимба. Луна начнет погружение в тень Земли.

В 00:31 мск 17 июля наступает максимальная фаза частного затмения — чуть больше половины диска Луны окажется в южной части земной тени; в этот момент потемнение (покраснение) северной части нашей спутницы максимально.

В 02:00 мск (U4) Луна полностью выходит из земной тени — конец частных фаз и начало полутеневого затмения.

В 03:17 мск (P4) Луна полностью выходит из земной полутени. Конец затмения. Ночное светило снова засияет в полную силу.

*Лунное затмение может наблюдаться на половине территории Земли (там, где на момент затмения Луна находится над горизонтом). Вид затенённой Луны с любой точки наблюдения одинаков.

Регионы, где будет видны некоторые фазы частного затмения Луны: большая часть Европы, большая часть Азии, Австралия, Африка, Юго-Восточная Северная Америка, Южная Америка, Тихий океан, Атлантика, Индийский океан, Антарктида.

В РОССИИ:

Данное частное лунное затмение можно наблюдать практически на всей территории России, кроме северных и удаленных восточных районов. Условия для наблюдения затмения в нашей стране лучше на южных широтах, так как летом полная Луна поднимается невысоко над горизонтом. Будет хорошо видно в Европейской части России (кроме ее севера), где затмение произойдет вблизи местной полуночи. Начальные фазы затмения будут также видны в юго-западной Сибири уже под утро, на заходе Луны. В большинстве зоны видимости на территории нашей страны Луна будет располагаться низко над южным горизонтом.

Наилучшими условия наблюдений будут в Крыму и на северном Кавказе, где высота Луны над горизонтом достигнет 20°, а летние погодные условия с большой вероятностью будут благоприятствовать наблюдениям.