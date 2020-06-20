Сегодня в районах Якутии открылись детские лагеря

Вчера вышло решение оперативного штаба по недопущению распространения на территории Республики Саха (Якутия) коронавирусной инфекции о разрешении с 20 июня к открытию 6 организаций отдыха и оздоровления детей дневного пребывания, расположенные в труднодоступных населенных пунктах Абыйского и Момского районах.

Так, с 20 июня открываются лагеря в населенных пунктах с.Абый, с.Кебергеня, с.Сыаганнаах, с.Киенг-Кюель, с.Сутуруоха Абыйского района и с.Чумпу-Кытыл Момского района.

Нам удалось связаться с главным специалистом управления образования Момского района Евдокией Кириллиной. Она рассказала, что в с.Чумпу-Кытыл открывается лагерь дневного пребывания оздоровительно-спортивного направления с охватом 10 детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно. По программе смены педагоги подготовили для детей разные спортивные игры на свежем воздухе, активный отдых, экспедиции и походы. Всего в лагере будут работать один воспитатель, повар и медицинский работник.

На территории Момского района к открытию ожидают еще четыре лагеря, все документы подготовлены и отправлены. В настоящее время на территории Момского района случаев коронавируса не зарегистрировано.