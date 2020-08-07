Сегодня в прямом эфире приемная комиссия АГАТУ

Сегодня в 15.00 ч. сотрудники Центральной приемной комиссии Арктического государственного агротехнологического университета ответят на актуальные вопросы в прямом эфире в Instagram @agatu_news.

Эфир также можно посмотреть на канале «Вестник Арктического ГАТУ» в YouTube.

Напоминаем, что в этом году Университет примет студентов в 5 факультетов, колледж и Октемский филиал:

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