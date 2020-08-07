07.08.2020
10:08
110
Культура & Образование
Сегодня в прямом эфире приемная комиссия АГАТУ
Сегодня в 15.00 ч. сотрудники Центральной приемной комиссии Арктического государственного агротехнологического университета ответят на актуальные вопросы в прямом эфире в Instagram @agatu_news.
Эфир также можно посмотреть на канале «Вестник Арктического ГАТУ» в YouTube.
Напоминаем, что в этом году Университет примет студентов в 5 факультетов, колледж и Октемский филиал:
⠀
- Инженерный факультет;
- Агротехнологический факультет;
- Факультет ветеринарной медицины;
- Факультет лесного комплекса и землеустройства;
- Экономический факультет;
- Колледж технологий и управления;
- Октемский филиал в Хангаласском улусе
Фото: Пресс-служба АГАТУ
Источник: Пресс-служба АГАТУ
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