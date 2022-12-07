Сегодня в Москве на Поклонной горе пройдет патриотическая акция Якутии

Сейчас в Москве идет подготовка к выступлению на Поклонной горе в музее Победы. Будет что-то грандиозное…

Вначале будет возложение цветов и влючение 25 якутян — Героев Советского Союза в проект «Лица Победы». В зале Славы пройдет церемония поклонения Героям. А в завершении в зале Полководцев состоится концерт симфонического оркестра филармонии Якутии и солистов ГТиОБ РС(Я).

Фото: Whatsapp Источник: Whatsapp

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