07.12.2022
18:20
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Якутия

Сегодня в Москве на Поклонной горе пройдет патриотическая акция Якутии

Сейчас в Москве идет подготовка к выступлению на Поклонной горе в музее Победы. Будет что-то грандиозное…
Вначале будет возложение цветов и влючение 25 якутян — Героев Советского Союза в проект «Лица Победы». В зале Славы пройдет церемония поклонения Героям. А в завершении в зале Полководцев состоится концерт симфонического оркестра филармонии Якутии и солистов ГТиОБ РС(Я).

Фото: Whatsapp
Источник: Whatsapp

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