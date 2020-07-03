Сегодня в квартале Якутска не будет воды

С 22:00 часов 3 июля до 6:00 часов 4 июля в связи с промывкой и дезинфекцией сетей ЯТЭЦ будет ограничена подача водоснабжения. Под отключение попадают: 40 квартал

Источник: Пресс-служба АО "Водоканал"

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