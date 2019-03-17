Сегодня в 21:00 — И конечно, припевать лучше хором!

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О мас-рестлинге в Австралии и Арнольде Шварценеггере
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Якутские борцы — победители! Атмосфера Триумфа невероятна!
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Ужасный случай в Якутске — резонанс властей
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Фотофакт
Год добрососедства: в Якутске прошли семейные «Веселые старты»
17.03.2019, 16:46
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Фотофакт
В первом концептуальном магазине ManZoni проект «Девичник»!
17.03.2019, 16:14
Спорт
Кубок Мира. Определились 5-9 места сборных стран
17.03.2019, 13:55
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Накипело. В Якутске водитель мусоровоза отомстил автомобилисту
17.03.2019, 13:28
Культура & Образование
Эксклюзив
Якутские сэргэ установят в Селигере, Болгарии и Польше
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Культура & Образование
В Хангаласском улусе отпраздновали День коневода
17.03.2019, 12:58
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Второй день КМ. Итоги группового этапа России и Турции
17.03.2019, 12:40
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Продолжаются выборы в двух наслегах Чурапчинского района
17.03.2019, 12:27
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В Якутии произошло опасное ДТП
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17.03.2019, 11:59
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Фотофакт
Подробности смертельного ДТП в Якутии
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Якутский борец Виктор Рассадин принес очко сборной России
17.03.2019, 11:21
Происшествия
Экстра
Пропавшая в Якутске женщина нашлась. Она пишет заявление о преступлении
17.03.2019, 11:14
Политика
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17.03.2019, 10:53
Спорт
Дзамболат Тедеев о первом дне Кубка и шансах якутских борцов
17.03.2019, 10:27
Происшествия
Фотофакт
В Якутии произошло смертельное ДТП
17.03.2019, 10:10
Происшествия
В Якутии произошли пожары в многоэтажках
17.03.2019, 8:19
Спорт
Возложены цветы к памятнику Романа Дмитриева
17.03.2019, 8:10
Общество
Великий пост 2019: что нельзя делать, традиции, календарь питания
17.03.2019, 8:00
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17.03.2019, 0:03
Общество
Сегодня день рождения посла и артиста
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Ежедневный Гороскоп. Воскресенье, 17 марта 2019
16.03.2019, 20:42
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Президент UWW выразил слова благодарности Айсену Николаеву
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Во втором круге Кубка мира по вольной борьбе победу одержали…
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16.03.2019, 17:29
Спорт
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Голливудкий актер присоединился к делегации якутских судей!
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Спорт
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17 марта 2019, 19:41
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Сегодня в 21:00 — И конечно, припевать лучше хором!

Навстречу 20-летнему юбилейному празднику «Поющая Туймаада – 2019», ТО «Сулус-Медиа» приглашает телезрителей посмотреть телепрограмму «Музыкальный Якутск», где передача напомнит, поистинне народный праздник, гала-концерт  лауреатов и дипломантов хоровых и вокальных ансамблей Республики Саха конкурса «Поющая Туймаада – 2017».

Передача выйдет в эфир, сегодня, 17 марта в 21 час.  Напоминаем, что телепрограмма «Музыкальный Якутск» выходит только на канале «Звезда». Не пропустите!

Источник: ТО «Сулус-Медиа»
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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