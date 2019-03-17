Сегодня в 21:00 — И конечно, припевать лучше хором!

Навстречу 20-летнему юбилейному празднику «Поющая Туймаада – 2019», ТО «Сулус-Медиа» приглашает телезрителей посмотреть телепрограмму «Музыкальный Якутск», где передача напомнит, поистинне народный праздник, гала-концерт лауреатов и дипломантов хоровых и вокальных ансамблей Республики Саха конкурса «Поющая Туймаада – 2017».
Передача выйдет в эфир, сегодня, 17 марта в 21 час. Напоминаем, что телепрограмма «Музыкальный Якутск» выходит только на канале «Звезда». Не пропустите!
Источник: ТО «Сулус-Медиа»