Сегодня утром в Якутии 77 лесных пожаров

Оперативная информация о лесных пожарах на 9 июля

По состоянию на 8 утра 9 июля на территории республики потушено 13 лесных пожаров с общей площадью пройденной огнем 4 130 га в Нерюнгринском, Хангаласском, Усть-Майском, Амгинском, Мегино-Кангаласском районах, сообщает тгк @YakutiaOpershtab

Всего действует 77 лесных пожаров на общей площади 51 992 га, в том числе 2 лесных пожара на землях ООПТ на общей площади 13 га (Чурапчинский-1, Мегино-Кангаласский-2, Томпонский-2, Мирнинский-3, Оленекский-4, Усть-Майский-16, Алданский-20, Нерюнгринский-27, НП «Ленские столбы» — 2) и 1 ландшафтный (природный) пожар на землях иных категорий на общей площади 91 га (Оймяконский). В аналогичную дату прошлого года действовало 323 лесных пожара на общей площади 1 127 228,1 га. Обслуживаются 13 лесных пожаров на общей площади в 6 258 в Алданском. Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Нерюнгринском, Оймяконском, Оленекском, Томпонском, Чурапчинском, Усть-Майском районах и на территории НП «Ленские столбы».

Локализовано 4 пожара на общей площади 194 га в Мегино-Кангаласском, Чурапчинском районах и 2 на территории НП «Ленские столбы». За отчетный период обнаружено 5 лесных пожаров на общей площади 528,5 га в Усть-Майском и Алданском районах.

Всего на тушение лесных пожаров привлечены 486 человек, из них 353 сотрудника парашютно-десантной пожарной службы, 102 сотрудника лесопожарной службы, 31 доброволец из числа местного населения. Задействовано 29 единиц техники.