Сегодня утром отключилась электролиния «Сунтар – Нюрба – Верхневилюйск – Вилюйск». Уже восстановили

Энергетики Западных электрических сетейПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро)оперативно восстановили электроснабжение потребителей вилюйской группы районов Якутии. 19 октября 2021 года в 08.14 отключилась линии 110 кВ Л-104 «Сунтар – Нюрба – Верхневилюйск – Вилюйск». Причина выясняется. В 08.38 путем оперативных переключений было восстановлено электроснабжение на участке «Сунтар – Нюрба». В 09.02 энергетики полностью ввели линию в работу. Ограничений электроснабжения нет.

Фото: Пресс-служба Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» Источник: Пресс-служба Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»

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