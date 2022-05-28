Сегодня утром на реках Якутии — без критических уровней воды

Сегодня, 28 мая, на 8 час. паводковая обстановка на реках Якутии:

Активная фаза ледохода на р. Лена проходит на территории Кобяйского и Жиганского районов. Протяженность ледохода составляет 285 км, наблюдается в 200 км выше н.п. Жиганск, идет густой ледоход, уровень воды составляет 772 см при критическом 1430 см. Верхняя кромка — в 50 км выше н.п. Сангары, уровень воды составляет 938 см, при критическом 1150 см. Подвижки льда у н.п Жиганск ожидаются 28 – 29 мая. За сутки ледоход продвинулся на 115 км.

«Гидрологическая обстановка на реках стабильна, критических уровней воды за сутки не зарегистрировано. Основное внимание сосредоточено на реку Колыма, в случае образования заторов, существует вероятность повышения уровней воды у населенного пункта Походск с достижением критических отметок. Сегодня спланировано объединение двух колымских оперативных групп, в общей сложности в Среднеколымском районе будет дислоцироваться 29 человек и 4 единицы техники», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

На реке Колыма активная фаза ледохода проходит по территории Нижнеколымского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 40 км ниже н.п. Черский, уровень воды составляет 429 см, при критическом 600 см.

— у н.п. Походск, уровень воды составляет 232 см, при критическом 260 см, наблюдаются подвижки льда.

Верхняя кромка – в 100 км ниже н.п. Колымское, уровень воды составляет 788 см, при критическом 1010 см. Протяженность ледохода составляет 150 км, у н.п. Походск ледоход ожидается 28-30 мая.

Активная фаза ледохода на реке Яна проходит по территории Усть-Янского района. Протяженность ледохода составляет 201 км, его нижняя кромка расположена у г/п Юбилейная уровень воды составляет 911 см, при критическом 1350 см, идёт густой ледоход.

— у н.п. Нижнеянск уровень воды составляет 79 см, при критическом 470 см. Наблюдается ледостав с торосами.

Верхняя кромка – у н.п. Усть-Куйга, уровень воды составляет 805 см, при критическом 1309 см. Вскрытие реки в устьевой части ожидается 28-31 мая. За сутки ледоход продвинулся на 131 км.

На реке Алазея

Нижняя кромка ледохода на реке Алазея наблюдается в 50 км ниже н.п. Аргахтах, уровень воды составляет 365 см, при критическом 777 см, наблюдается густой ледоход.

— у н.п. Андрюшкино уровень воды составляет 535 см, при критическом 1000 см. Наблюдаются закраины, лед подняло.

Верхняя кромка – у н.п. Аргахтах Среднеколымского района, протяженность ледохода составляет 50 км.

Нижняя кромка ледохода на реке Оленек наблюдается в 20 км ниже н.п. Тюмяти Булунского района, уровень воды составляет 1590 см, наблюдается густой ледоход.

Верхняя кромка – наблюдается в 150 км ниже выше н.п. Тюмяти. Протяженность ледохода составляет 170 км. Вскрытие реки в устьевом участке ожидается 1-3.

Активная фаза ледохода на реке Индигирка проходит по территории Оймяконского, Момского и Абыйского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Белая Гора Абыйского района, уровень воды составляет 656 см, при критическом 1202 см, наблюдается густой ледоход.

— у н.п. Чокурдах Аллайховского района уровень воды составляет 242 см, при критическом 913, лед подняло.

Верхняя кромка – в 50 км ниже г/п Индигирский уровень воды составляет 221 см при критическом 650 см, наблюдается редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 771 км, 29-30 мая ледоход достигнет территории Аллайховского района.

За сутки на реке Лена на затороопасном участке в 128 км ниже н.п. Сангар проводились взрывные работы, произведен 1 подрыв, использовано 1,6 тонн взрывчатого вещества. С нарастающим итогом произведено 15 подрывов, использовано более 20 тонн взрывчатого вещества.

Для мониторинга гидрологической обстановки р.Колыма и передислокации оперативной группы спланирована работа авиации МЧС России. В настоящее время задействовано 3 оперативные группы от регионального управления МЧС России, в составе 45 человек и 7 единиц техники.