Сегодня у якутского Быка холода вырос первый рог: ждите крепких морозов

Зиму издревле якуты олицетворяли в образе Быка холода. По древним якутским поверьям, когда у Быка начинают отваливаться рога – наступают лютые морозы, и после падения наступает потепление.

В якутской мифологии мифический Бык Холода олицетворяет неотвратимую стихию, бушующую восемь месяцев в году. По поверьям якутов, мороз, холод и зима в целом — стихии, рождающиеся из Воды. Быка рождает океан, расположенный на севере, он же забирает его обратно.

Считается, что Бык Холода – это просто крупный бык с огромными рогами. Но по мере изучения мифов и легенд якутов и других народов Сибири родилось предположение, что прототипом Быка Холода, возможно, был мамонт. К тому же, внушительный облик быка мог сформироваться у народа Саха после обнаружения останков мамонтов, чьи бивни они принимали за рога исполинских быков.



У якутского мифического Быка холода вырос первый рог. Именно сегодня, 8 ноября, по поверьям якутов, считается началом зимы — с этого дня устанавливаются морозы. Следующее похолодание ожидается 21 ноября, когда кончик рога Быка заостряется.

Календарь роста и ломки рогов быка мороза:

14 октября, Покров день – Бык Эhээ Дьыла выходит из Ледовитого океана, на Серединный мир наступает зима. У него еще нет рогов, но даже его дыхание приносит холод и мокрый снег.

8 ноября – у Быка Эhээ Дьыла вырастает первый рог. Начинаются устойчивые зимние морозные дни.

21 ноября – кончик рога заостряется. Морозы усиливаются.

21 декабря – вырастает второй рог. Начинаются знаменитые трескучие якутские морозы.

8 января – заостряется кончик второго рога. Мороз набирает полную силу, начинаются крещенские морозы.

31 января – острие у обоих рогов притупляется. Морозы слегка ослабевают.

12 февраля – у Быка ломается первый рог. Морозы заметно ослабевают.

24 февраля – ломается второй рог, и морозный период года заканчивается.

22 мая – новый год по календарю народа саха. Первый Ысыах года. Полностью тают останки рогов Быка Холода, и он уплывает в Ледовитый океан отдыхать до следующей зимы. Холодное время года уже позади, у скота заканчивается стойловый период, наступает весна.