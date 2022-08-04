04.08.2022
18:40
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Спорт

Сегодня у Якутии 9 медалей игр «Дети Азии»

Команда республики поднялась на шестое место в медальном зачете. 4 августа золото взяли Алексей Корякин, Влад Ноговицын, Дмитрий Винокуров, Алексей Захаров (хапсагай), Айаал Гуляев и Роберт Удин (мас-рестлинг), серебро — Айхал Ковров (пулевая стрельба), бронзу — Айрат Ооржак (хапсагай), сообщает тгк @yk24ru

Фото: тгк @yk24ru
Источник: тгк @yk24ru

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