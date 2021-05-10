Сегодня у артиста юбилей

Национальный театр танца искренне поздравляет с 55-летием со дня рождения и 35-летием творческой деятельности заслуженного артиста Республики Саха (Якутия), члена Союза театральных деятелей Российской Федерации, автора музыки, оркестровок, инструментовок, солиста оркестра национальных инструментов Афанасия Афанасьевича ТОМСКОГО.

Желаем Афанасию Афанасьевичу крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности, неиссякаемой творческой энергии, оптимизма и вдохновения, благополучия, добра, гармонии, радости и счастья!

Томский Афанасий Афанасьевич – заслуженный артист РС(Я), отличник культуры РС(Я), член Союза театральных деятелей РФ, лауреат I-го Чемпионата баянистов и гармонистов Республики Саха (Якутия) (1995).

Томский А.А. – артист оркестра, концертмейстер оркестра, автор музыки спектакля «На краю Ойкумены» (2012), соавтор музыки детского спектакля «Куклы мастера Тяп-Тяп» (1999), автор инструментовок танцевальных спектаклей «Уруу» («Земное родство») А.Самойлова (1995) и «Үөдэн түгэҕэ» («Нижний мир») П.Ивановой (2006) из трилогии-спектакля «Бэрт Хара», соавтор музыки спектакля «Манчаары» (2016), автор оркестровок и аранжировок, фонограмм для разных исполнителей и коллективов, нотный и музыкальный редактор 28 сборников.

Выпускник Якутского музыкального училища (1986 г.), Восточно-Сибирского государственного института культуры (1993). Лауреат Всероссийского музыкального общества IV Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах в г. Горький (1991 г.) в составе якутского оркестра ансамбля «Сибирский сувенир» ВСГИК.

С 1993 года, со дня образования оркестра работает в НТТ РС(Я). Является солистом оркестра, ведёт активную концертную деятельность – выступает с сольными номерами и в дуэте с А.Томской. Играет на баяне, хомусе, синтезаторе. В декабре 2014 года на сцене Дома дружбы народов им. А.Е.Кулаковского состоялся творческий проект Анны и Афанасия Томских «Олохпут биһигэ – Музыка» («Гармония творческого единения»). В его сольном репертуаре Бах-Марчелло «Концерт ре минор», «Болгарская сюита» в 3-частях (обр. В. Семёнова), в обр. И. Романова «В эти вешние дни», «Весенняя хора» Е. Доги, в дуэте с А.Томской румынский нар. Танец «Жаворонок», «Попурри на мелодии Валерия Ноева» в обр.И.Романова, Монти «Чардаш», «Концертная импровизация для хомуса с оркестром» Н.Берестова (солирует на хомусе), «Попурри на военные песни» в обр.А.Томского, Эннио Морриконе «The Ecstacy of Gold» (солирует на пан флейте), «Ода радости» (солирует на синтезаторе) и т.д. Работает над популяризацией и развитием якутского инструмента «кыл кырыымпа». В ансамбле кыл кырыымпа играет на «сөҥ дорҕоон» (к-басовая кырыымпа), айаан (якутский духовой инструмент), хомусе. Работает над созданием репертуара ансамбля.

Танцы, оркестрованные и обработанные А.Томским «Битии» Аркадия Самойлова, «Лунная ночь», «Лебедь и лебедка», «Узоры» С.А.Зверева – Кыыл Уола, «Песня гор», «Башкирский танец», «Яблочко», «Северная сюита» являются визитной карточкой театра танца. Написанные им инструментовки и обработки песен, оркестровых произведений «Торжественный марш» М.Жиркова, «В эти вешние дни» М.Жиркова в обр. И.Романова, “һай” А.Самойлова, “Мой резвый конь” Г.Комракова, «Дьокуускай үрдүнэн» Марк Жиркова входят в «золотой фонд» оркестра. Он написал инструментовки для оркестра вокальных, инструментальных, танцевальных произведений композиторов Н. Берестова, З.Степанова, А. Самойлова, К. Герасимова, П. Ивановой, сделаны оркестровки и аранжировки песен авторов – мелодистов В.Ноева, В.Андросова, А.Алексеева, Г.Шахурдиной, А.Варламовой, А.Калининского, В.Власова и других. Оркестровки, инструментовки, обработки А.Томского вошли в сборники серии «Играет национальный оркестр НТТ РС(Я)», в книги партитур Виталия Власова.

А. Томский побывал с гастролями во многих улусах республики и городах России: г. Москва (1998, 2015), Хабаровске (2000), г. Санкт-Петербурге (2001, 2003, 2004, 2015), г. Сургут (2001), г. Кировск Ленинградская область (2003). Участник Международных фестивалей в Польше (1996), Франции (1996, 2002), Швейцарии (2002), в Карелии (2014), в Италии с ансамблем “Күндэл” ЯГУ (2003), в Турции с ансамблем «Кыталык» (2006), с оркестром ДДТ г.Якутска в Болгарии (2011). В 1997 г. выступал на юбилейных мероприятиях г. Москвы (в составе оркестра с ансамблем «Кыталык») и на мероприятиях, посвященных 375-летию вхождения Якутии в состав Российского государства в г. Москва (2007), с ансамблем «Русское Устье» в 2012 г. принял участие на праздновании 1150–летию создания Российской государственности в Великом Новгороде.

А.Томский сделал верстку и нотный набор, является музыкальным и нотным редактором сборников: «Якутские песни» И.Романова (обработка и вариации для баяна), «Истин иэйии» (сборник песен педагогов-методистов Чурапчинского улуса), А. Степанов «Күнү ырыанан көрүстүм», «Аммам, устан суhумнаа» У.Бетюнский, И.Артамонов «Ыллыыр миэхэ күөрэгэй», Н. Берестов «Сборник фортепианной музыки», Виталий Власов «Баат» (гитара уонна саха оркестра) I, II части и «Омурҕан», «Субурҕа», «Тиит», «Өбүгэ дорҕооно», «Удьурҕай», М.Е.Тимофеева “Сулустан сураспытым”, Леонид Тетюхин “Поет душа”, сборника песен на слова А.Бродникова, сборников песен «Саха дэтэр аналым» Марфы Даниловой – Хатыҥ Ай и «Ытык Майа» Михаила Скрябина, «Избранные камерно-инструментальные произведения композитора Н. Берестова», мелодиста Афанасия Кузьмина, сборников серии «Играет национальный оркестр»: III выпуск – С.А.Зверев-Кыыл Уола «Оһуор дорҕооно», IV выпуск — «Праздник оленеводов», V выпуск – Аркадий Самойлов “Мин аатым ааттаныа. Мной оставленные песни”, VI выпуск — «Якутская классическая музыка», VII выпуск — «Ырыа эйгэтэ», VIII выпуск – песни Анастасии Варламовой «Аҕам алааһа», IX выпуск — “Валерий Ноев. Сааскы вальс”, X выпуск – “Валерий Ноев. Иэйии ырыата”, также юбилейного буклета «Оркестр национальных инструментов Национального театра танца РС(Я) имени С.А.Зверева-Кыыл Уола», альбома “Валерий Ноев” (буклет и 2 CD), «Сергей Зверев» (2 CD – дисками, 1 DVD-диском), буклета с диском «Кыл кырыымпа». В 2009 г. он создал DVD приложение к сборнику В.Власова «БААТ», сделал компьютерный набор партитуры Н.Берестова «Концерт для хомуса и симфонического оркестра», клавир оперы «Колыбельная» З.Степанова.

С 2004 г. является участником ансамбля якутских инструментов «Кыл Саха» (рук. Анна Томская). Ансамбль участник III международного фестиваля «Встреча Шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо» в рамках VI международных спортивных игр «Дети Азии» (Якутск, 2016), VI международного этнокультурного фестиваля «Ердынские игры» – Игры народов Евразии (Иркутская область, Ольхонский район, 2017), «Дней города Якутска в Стамбуле» (Турция, 2017), лауреат республиканского конкурса-фестиваля, посвящённого 115-летию со дня рождения С.А.Зверева-КыылУола (Сунтар, 2015), лауреат этномузыкальной Премии мира международного фестиваля этнической музыки и ремесел «Мир Сибири» (Красноярский край, 2017), международного ЭКСПО в Харбине (2019), обладатель Гран-при Всероссийского конкурса «Палитра талантов» (2020).

Сотрудничает со многими творческими коллективами Республики Саха (Якутия): написанные им инструментовки, оркестровки, обработки песен, танцев, инструментальных произведений исполняют оркестры якутских инструментов республики, работает с улусными самодеятельными коллективами и певцами по созданию фонограмм и нотного материала. Выступает в качестве концертмейстера-аккомпаниатора на концертах, конкурсах, республиканских смотрах, в творческих вечерах. А.Томским были озвучены и исполнены музыка к спектаклям Народного театра танца «Эрэл», шоу-концерты Государственного театра эстрады. Автор аранжировки спектакля Государственного театра коренных малочисленных народов Севера «Гаса Хунаат» (2014). О А.Томском написаны статьи, снята рубрика «Мааны ыал» в телепередаче на НВК “Саха” (о творческой семье Анны и Афанасия Томских).