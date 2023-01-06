Сегодня суд определил меру пресечения Ирины Алексеевой

Сегодня, 6 января, Якутский городской суд работал — судья Альберт Горохов рассмотрел 6 дел, как сообщается на сайте суда. Среди них дело о продлении домашнего ареста Ирине Алексеевой, главного архитектора республики. О решении судьи на сайте Якутского горсуда не сообщается.

Сразу после ареста 17 декабря 2022 года Ирину Алексееву поместили в СИЗО, затем суд вынес ей меру пресечения — домашний арест, о продлении которого и подал ходатайство следователь.

Напомним, на руководителя Управления архитектуры и градостроительства Ирину Алексееву возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту злоупотребления должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность. Продолжается расследование уголовного дела и было установлено, что подозреваемая в декабре 2019 года в рамках заключенного с подрядчиком госконтракта подписала акты о приемке выполненных работ по благоустройству парка в города Покровск, достоверно зная, что фактически объём работы, указанный в них, не был выполнен. В результате незаконных действий общая сумма ущерба составила 1,7 млн.рублей.

Руководителем управления архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия) – главным архитектором Якутии Ирина Алексеева назначена указом главы Якутии в 2018 году. Она почетный архитектор РС (Я), кандидат архитектуры. С 2015 по 2018 года являлась главным архитектором Якутска.