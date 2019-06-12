Сегодня стартует сезон студотрядов

2019 год знаменателен двумя юбилейными датами: 60-лением образования Студенческих отрядов и 15-летием современного этапа развития движения. В День России, 12 июня, в Якутии стартует новый летний трудовой сезон студенческих отрядов.

География работы якутских студенческих отрядов в этом году обширна. Студенческие сервисные отряды выезжают работать в Красноярский край, бойцы педагогических отрядов проходят школу подготовки вожатых с дальнейшим трудоустройством во Всероссийском детском центре «Океан». Более 100 бойцов строительных отрядов будут работать на Всероссийских студенческих стройках «Мирный Атом» в Челябинской области и «СЕВЕР» в Ленском районе Республики Саха (Якутия) на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. На «Север» поедут студенты трех строительных отрядов Северо-Восточного федерального университета «Тумат имени И. Н. Барахова», «Майаат» и «Хранители имени Тыгын Дархана».

«Студенческая стройка будет вестись в отдалении от районного центра, бойцы испытают на себе все капризы сурового даже в летние дни якутского климата. Именно поэтому ВСС «Север» называют стройкой с мужским характером», – рассказывает представитель пресс-службы якутского отделения РСО магистрант первого года обучения Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ Сахайана Данилова.

Чаяндинское НГКМ — одно из крупнейших на Востоке России, является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири». Создание Якутского центра газодобычи в первую очередь направлено на обеспечение газом российских потребителей. С его развитием будут созданы необходимые условия для газоснабжения и газификации населенных пунктов Якутии и других регионов Дальнего Востока.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, поздравляя молодежь с Днем российских студенческих отрядов и 60-летием движения, отметил их существенный вклад в социальное и экономическое развитие страны. Он указал на то, что такие отряды участвовали в строительстве дорог, населенных пунктов, выполняли производственные задачи на заводах и предприятиях и заявил о важности продолжения традиций.

«Главное — работать добросовестно, с полной самоотдачей, ставить перед собой высокие цели, ценить дружбу», — сказал глава государства.