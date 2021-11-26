Сегодня стартует десятый фестиваль «Зима начинается с Якутии»

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В Якутии с 26 ноября по 1 декабря пройдет десятый юбилейный фестиваль «Зима начинается с Якутии». За эти годы он стал визитной карточкой республики. В последние два года из-за распространения коронавирусной инфекции многие мероприятия фестиваля проходят в онлайн-формате.

«Фестиваль «Зима начинается с Якутии» — десять лет назад задумывался как проект, который должен рассказать всему миру о культуре народов, проживающих в республике. Нам было важно, чтобы каждый мог насладиться красотой Якутии, представить национальную кухню народов севера, пригласить гостей в наш суровый, но приветливый край и конечно же, зажечь первую Новогоднюю елку в нашей стране.

Даже, несмотря на пандемию, фестиваль проходит, правда некоторые форматы перетерпели изменения. И сегодня Якутия продолжает делать уверенные шаги в развития туризма, индустрии гостеприимства, событийного маркетинга.

Благодаря фестивалю «Зима начинается с Якутии» якутский холод стал одним из наиболее узнаваемых брендов. Национальные культура и быт привлекательны для туристов, поэтому сейчас перед нами задача — создать все условия для увеличения турпотока в республику. Наша цель — вернуться в «доковидный мир» и провести фестиваль в режиме реального времени», — считает Глава Якутии Айсен Николаев.

Впервые фестиваль «Зима начинается с Якутии» прошел в республике в 2011 году по инициативе Айсена Николаева, тогда он занимал пост мэра города Якутска. На данный момент мероприятие имеет статус международного. Люди из разных концов мира могут познакомиться с культурой и обычаями Якутии, ее национальной кухней.

Традиционно особой популярностью пользуется гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», где гости могут отведать известные национальные блюда в современной подаче. Особое место занимают праздник строганины и конкурсы ледовых и снежных скульптур.

В программе – спортивные состязания по северному многоборью «Игры народов севера». Спортсмены соревнуются в таких дисциплинах, как тройной прыжок, метание аркана, прыжки через нарты, стрельба из лазерной винтовки и перетаскивание мешка с рыбой.

Творческие коллективы с нетерпением ждут и готовятся к фестивалю «Бриллиантовые Нотки», чтобы показать свои таланты в пении и хореографии.

В этом году в третий раз состоится модный показ «Arctic fashion show». Популярность проекта растет, он стал площадкой для начинающих дизайнеров, которые готовы презентовать свою коллекцию заявить о себе миру моды.

И уже по традиции самая первая новогодняя елка страны зажигается 1 декабря в Якутии. Второй год церемония будет проходить в онлайн-режиме. В этот день повелитель холода Чысхаан — великий хранитель холода благословляет круговорот жизни и насылает живительный мороз для начала зимы. Город погружается в особую атмосферу добра, веселья, дружбы и душевной гармонии.