09.04.2022
11:40
38

Спорт

Сегодня стартовал Кубок Ивана Белолюбскому по якутскому многоборью

Сегодня стартовал Республиканский турнир по национальному многоборью Кубок чемпиона на призы семикратного победителя Игр Дыгына Ивана Белолюбского, сообщает #спортякутии

Прошлогодний победитель Вячеслав Дьяконов вернул переходящий «Кубок Чемпиона» семикратному победителю Игр Дыгына Ивану Белолюбскому. Имя нового чемпиона узнаем 10 апреля

Фото: #спортякутии
Источник: #спортякутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх