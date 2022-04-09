09.04.2022
11:40
38
Спорт
Сегодня стартовал Кубок Ивана Белолюбскому по якутскому многоборью
Сегодня стартовал Республиканский турнир по национальному многоборью Кубок чемпиона на призы семикратного победителя Игр Дыгына Ивана Белолюбского, сообщает #спортякутии
Прошлогодний победитель Вячеслав Дьяконов вернул переходящий «Кубок Чемпиона» семикратному победителю Игр Дыгына Ивану Белолюбскому. Имя нового чемпиона узнаем 10 апреля
Фото: #спортякутии
Источник: #спортякутии
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