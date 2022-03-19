Сегодня стартовал чемпионат Якутии по хоккею
Сегодня, 19 марта, в 17:15 часов на ледовой арене спорткомплекса «Эллэй Боотур» в Якутске стартует Чемпионат Республики Саха (Якутия) по хоккею среди мужских команд.
За звание сильнейшей в этом году будут бороться четыре команды: «Южная Якутия» из Алдана и Нерюнгри, «Сокол» из Хангаласского улуса, «Якутск» и «Полярник» из города Якутска.
«В этом году благодаря улучшению эпидемиологической ситуации по коронавирусу и решению Главы Якутии Айсена Николаева о снятии ограничений по допуску зрителей на спортивные мероприятия наш Чемпионат проходит с участием болельщиков. Приглашаем жителей в «Эллэй Боотур» и поболеть за свои любимые команды, вход бесплатный», – сказал директор Республиканской специализированной спортивной школы по зимним видам спорта Владимир Хисамутдинов.
Турнир продлится три дня. Название сильнейшей команды станет известно в понедельник
Предлагаем ознакомиться с расписанием чемпионата:
19 марта, суббота:
15:15 «Южная Якутия» — «Полярник»
17:15 Открытие чемпионата
17:30 «Якутск» — «Сокол»
20 марта, воскресенье:
17:00 «Южная Якутия» — «Сокол»
18:45 «Якутск» — «Полярник»
21 марта, понедельник:
18:00 «Полярник» — «Сокол»
19:45 «Якутск» — «Южная Якутия»
21:15 Закрытие чемпионата, награждение.
+7 (999) 174-67-82