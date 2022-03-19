Сегодня стартовал чемпионат Якутии по хоккею

Сегодня, 19 марта, в 17:15 часов на ледовой арене спорткомплекса «Эллэй Боотур» в Якутске стартует Чемпионат Республики Саха (Якутия) по хоккею среди мужских команд.

За звание сильнейшей в этом году будут бороться четыре команды: «Южная Якутия» из Алдана и Нерюнгри, «Сокол» из Хангаласского улуса, «Якутск» и «Полярник» из города Якутска.

«В этом году благодаря улучшению эпидемиологической ситуации по коронавирусу и решению Главы Якутии Айсена Николаева о снятии ограничений по допуску зрителей на спортивные мероприятия наш Чемпионат проходит с участием болельщиков. Приглашаем жителей в «Эллэй Боотур» и поболеть за свои любимые команды, вход бесплатный», – сказал директор Республиканской специализированной спортивной школы по зимним видам спорта Владимир Хисамутдинов.

Турнир продлится три дня. Название сильнейшей команды станет известно в понедельник

Предлагаем ознакомиться с расписанием чемпионата:

19 марта, суббота:

15:15 «Южная Якутия» — «Полярник»

17:15 Открытие чемпионата

17:30 «Якутск» — «Сокол»

20 марта, воскресенье:

17:00 «Южная Якутия» — «Сокол»

18:45 «Якутск» — «Полярник»

21 марта, понедельник:

18:00 «Полярник» — «Сокол»

19:45 «Якутск» — «Южная Якутия»

21:15 Закрытие чемпионата, награждение.