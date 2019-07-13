Сегодня состоятся скачки на приз правительства Якутии

Сегодня, 13 июля, в 17:00 часов на ипподроме ФГБОУ ВО Якутская ГСХА пройдут конные скачки на приз правительства Республики Саха (Якутия).

Всего в программе семь дистанций: 1000 метров для лошадей 2 лет, 1200 метров приз в честь Степана Максимовича Аржакова, наркома земледелия, основателя якутского ипподрома. 1800 метров для лошадей чистокровной верховой породы 3 лет и старше, 2000 метров для лошадей чистокровной верховой породы 4 лет и старше, 2400 метров Дерби, 10 000 метров приз председателя правительства и скачка на 7 000 м.