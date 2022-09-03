03.09.2022
15:27
398

Светская хроника

Сегодня состоится звездная свадьба

Сегодня состоится свадьба Эрхаана Попова и Гули Аверинской. Молодые еще расписались в прошлом году, а сегодня решили устроить праздник для себя и своих близких.

Певец Эрхаан Попов женится на модели
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх