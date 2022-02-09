Сегодня состоится трансляция игры в шахматы с гроссмейстером Сергеем Карякиным

В Якутии продолжается Фестиваль «Настроение -АЛРОСА»

Сегодня, 9 февраля, любители шахмат во всей Республике Саха (Якутия) смогут посмотреть трансляцию уникального сеанса одновременной игры в шахматы. Более 20 юных игроков в шахматы, посвятивших себя любимому виду спорта, смогут сыграть партии с известным российским гроссмейстером Сергеем Карякиным. Погрузиться в атмосферу невероятного мастерства и таланта может каждый желающий! Прямой эфир сеанса одновременной игры в шахматы состоится 9 февраля 2022 года в 12:00 по Москве. Присоединяйтесь к событиям Фестиваля «Настроение» от АЛРОСА!

Смотрите трансляцию: YouTube — https://youtu.be/T3dlPgUycBQ

Главная задача этих встреч одного из самых молодых гроссмейстеров на планете с юными шахматистами, их тренерами и родителями — популяризация этого увлекательнейшего вида спорта. В рамках этих мероприятий фестиваля «Настроение-АЛРОСА» не только сегодняшний сеанс одновременной игры с сильнейшими юными шахматистами нашей республики, но и ответы на вопросы юных шахматистов, а также мастер классы, которые Сергей Карякин проведет для них 15 февраля в прямом эфире.

Супергроссмейстер Сергей Карякин родился 12 января 1990 года в столице Крыма Симферополе. Шахматами он заинтересовался в шесть лет и уже через год выполнил норму первого разряда. Его шахматное развитие шло очень быстро: в возрасте 12 лет и 211 дней он стал самым молодым гроссмейстером в шахматной истории. В этом качестве Карякин внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Фестиваль «Настроение-АЛРОСА»проводится в Якутии с 2017 года. В течение нескольких дней «звездные» спортсмены и тренеры, деятели культуры и искусства по разным направлениям дают в каждом городе открытые уроки, мастер-классы и показательные выступления — для всех желающих и абсолютно бесплатно. Главная задача фестиваля — пропаганда и поддержание здорового образа жизни взрослых и детей, развитие детей и поиск талантов, обеспечение их будущего.