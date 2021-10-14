Сегодня состоится пуск ракеты-носителя

Сегодня, 14 октября 2021 года в 18:40 ч. местного времени состоится пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb.

Приняты все меры по обеспечению безопасности населения в районах падения отделяющихся частей космических объектов. Спасатели ГБУ «Службы спасения» Республики Саха (Якутия) обеспечивают безопасность в Алданском и Кобяйском районах. 12 октября в составе рабочей группы совместно с представителями АО «ЦЭНКИ» — НИИ СК, ФГБУ ЦАС «Хабаровский» и государственного экологического надзора Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я) в мониторинговых точках был произвели отбор предпусковых проб компонентов окружающей среды.

Продолжается работа по оповещению населения о проведении пусков ракет-носителей через средства массовой информации и социальные сети.

Районы падения готовы к пуску ракет-носителя.