Сегодня Сочельник: что можно и что нельзя делать

6 января — Сочельник, накануне праздника Рождества Христова. Принято на Сочельник соблюдать строгий пост и идти в храм, чтобы встретить торжество в богослужении.

Дом должен быть чист и украшен. В канун Рождества нужно обязательно установить в доме ёлку и украсить её. Наверняка, зеленая красавица уже стоит с новогоднего праздника, и наступает еще один важный для нее день, а точнее ночь. Наряженное и украшенное дерево – один из главных атрибутов праздника, который приносит не только хорошее настроение, но и счастье.

Принимать пищу в Рождественский Сочельник можно только после появления на небе той самой, первой звезды. Существует традиция – выходить всей семьёй во двор и высматривать эту мерцающую звезду. И уже после этого можно приступить к праздничному ужину.

Праздник Рождества Христова связан с радостью, поэтому откажитесь от черных, очень темных тонов в одежде.

Ни в коем случае в канун Рождества, как и в сам праздник, нельзя ругаться и спорить. Переборите это желание, даже если вы чувствуете в каком-то вопросе, или споре свою абсолютную правоту. Будьте мудрее и терпимее. В противном случае хорошие отношения с близким человеком можно утратить на всю жизнь.

В Сочельник запрещено гадать. Это считается огромным греховным деянием. Будьте гостеприимны. Всех, кому нужна пища и кров, нужно встретить и обеспечить всем необходимым. Считается, что это принесет счастье, мир и благополучие вашему дому.

В Сочельник дома должно быть все убрано и чисто, но подготовиться следует заранее — 6 и 7 января уборку, стирку, шитье и прочие бытовые дела лучше отложить. Единственное исключение — подготовка вкусных угощений и трапезы к праздничному столу.

В этот день на Руси ходили по домам, распевали песни-коляды и просили у хозяев угощение и деньги.