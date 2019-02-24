Сегодня сломался второй рог быка Холода

Сегодня 24 февраля по якутским поверьям сломался второй рог быка Холода. На следующей неделе температура в дневное время ожидается уже выше минус 20 градусов. Первый рог сломался 12 февраля — символ того, что суровая зима Якутии отступает.

Якуты представляют духа холода в виде полубыка неслучайно. Издавна в этих местах находят оледеневшие кости и бивни мамонтов. Предполагается, что раньше их принимали за рога огромного сказочного быка. А поскольку, находили их чаще весной, считалось, что быка убило тепло. И, значит, бык — символ холода.

По якутским преданиям, Бык появляется из Северного ледовитого океана в середине октября, что означает наступление зимы в Якутии. Сначала у него отрастают рога, знаменуя похолодание. С потеплением они начинают отпадать. Отпал один рог — серьезные морозы закончились. Когда отпадает и второй рог — жди весны. С её наступлением бык полностью тает и возвращается в океан. (из Википедии).

Кстати, бык Холода ведет свой блог в Твиттере, и сегодня, судя по посту, падение второго рога доставило ему неприятность 🙂