01.10.2022
12:25
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Финансы
Сегодня — с 1 октября россиянам увеличат размер социальных выплат
Размер социальных выплат в России увеличится с 1 октября 2022 года, сообщает Yakutiamedia
- Если семья успеет подать заявление до 1 октября, то гражданам удастся получить деньги за все прошедшие с 1 апреля 2022 года месяцы. Это касается назначения пособия на детей в возрасте от восьми до 17 лет.
- С 1 октября 2022 года во многих регионах России будут проиндексированы выплаты по социальным льготам и детским пособиям. В это же время власти увеличат фиксированные выплаты для граждан старше 80 лет.
- Федеральные льготники со следующего года смогут получать выплаты, которые не назначаются в автоматическом режиме, в денежной форме или в виде набора социальных услуг.
- В комплекс НСУ входят бесплатные лекарства, препараты для медицинского питания, лечебные продукты, путевки и бесплатный проезд. При этом если гражданин не хочет менять формат предоставления льготы, заявление ему подавать не нужно, сообщает агентство «Прайм».
- Уточняется, что порядок предоставления мер социальной поддержки населению, изменили еще в сентябре этого года. Теперь их назначают автоматически.
Фото: Sakhalife
Источник: Yakutiamedia
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