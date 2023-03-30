Сегодня родные встретили 18 мобилизованных, приехавших домой в отпуск

Сегодня, 30 марта, 18 военнослужащих из Якутии, призванные в рамках частичной мобилизации, прибыли на родину в двухнедельные отпуска.

В аэропорту города Якутска бойцов встретили заместитель председателя правительства республики Георгий Степанов, родные и близкие бойцов.

От имени Главы Якутии вице-премьер правительства поздравил бойцов с прибытием на родину в отпуск. В знак уважения воинам вручены якутские ножи.

«Все мы понимаем какую вы несете большую ответственность. Вас всех позвал долг перед Отчизной. Мы сделаем всё, чтобы у вас и у ваших семей всё было хорошо», — заверил военных Георгий Степанов.

«Мы все служим вместе в отдельной десантно-штурмовой бригаде. Выполняем боевые задачи на Запорожском направлении. Служил срочную военную службу,в прошлом году был призван по частичной мобилизации. Уверен, что все будет хорошо. Якутяне – патриоты, которые всегда за нашу Россию. Все вернемся с победой, живыми и здоровыми», – уверен боец с позывным «Стрелец», сообщает тгк @YakutiaOpershtab