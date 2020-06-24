24.06.2020
09:24
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Общество

Сегодня ректор АГИКИ отмечает День рождения

Коллектив студентов и преподавателей Арктического государственного института культуры и искусств  от всей души поздравляют своего ректора Саргылану Семеновну ИГНАТЬЕВУ с Днём рождения! 

Сегодня наш корабль под названием АГИКИ, преодолев волны и штормы становления,  уверенно держит курс по заданному временем направлению, проплывает разные воды, земли, острова и плывёт к своим заветным берегам! 

Наш коллектив под Вашим руководством проходит очень насыщенный, интересный этап- этап открытий и творческих находок! Мы все верим, что за нашим институтом — большое будущее и отличные перспективы! 

Уважаемая Саргылана Семеновна! С днём рождения! Желаем отличного здоровья, добра, успехов, претворения всех замыслов и проектов! 

С уважением, Ваши коллеги и студенты

Фото: Пресс-служба АГИКИ.
Источник: Пресс-служба АГИКИ.
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