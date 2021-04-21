Сегодня Путин выступит с Посланием Федеральному Собранию РФ

Сегодня, 21 апреля, в полдень по московскому времени (18.00 часов по якутскому времени) президент РФ Владимир Путин выступит с Посланием Федеральному Собранию РФ.

Как глава государства отметил в совещании с руководством правительства и администрации президента по подготовке Послания Федеральному Собранию, в своём выступлении, в частности, он озвучит решения по вопросам социальной сферы и проектов инфраструктурного развития.

«Конечно, нам нужно, чтобы и результат был максимальным с точки зрения развития экономики, поддержки предприятий, поддержки людей, особенно тех людей, которые нуждаются в поддержке со стороны государства, и чтобы рачительно мы отнеслись к государственным финансам, чтобы каждый рубль был эффективно использован и пошёл на пользу развития экономики и каждого конкретного человека, на поддержку которого эти средства будут направляться», — резюмировал Владимир Путин на данном совещании.

Послание Президента РФ станет уже 27-м по счёту в новейшей истории России и 17-м – для Путина.

Прямая трансляция Послания Президента РФ будет вестись на телеканалах «Россия-24», «Россия-1» и Первый канал.