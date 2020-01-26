Сегодня премьер Якутии ответит всем

Сегодня Владимир Солодов проведёт прямой эфир в Instagram

Сегодня, 26 января, в 19:00 часов по якутскому времени председатель правительства Якутии Владимир Солодов проведёт прямой эфир в социальной сети Instagram и ответит на вопросы своих подписчиков в режиме реального времени.

«Друзья! В это воскресенье в 19:00 проведу прямой эфир здесь в Инстаграм. Отвечу на все интересующие вас вопросы», – сообщил премьер.

Трансляция будет доступна в сети Instagram в аккаунте Владимира Солодова @vv_solodov.