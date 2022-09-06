Сегодня прекрасная осенняя погода

На западе, юго-западе, в центре, днем на востоке небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, на Арктическом побережье местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, в Алданском, Нерюнгринском районах местами грозы.

Ветер умеренный, на Арктическом побережье порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +2 +7°, при прояснениях и на Арктическом побережье -3, +2°, в горах северо-востока -3-8°, днем +12 +17°, на юго-востоке +17 +22°, на западе +7 +12°, на Арктическом побережье +1 +6°.

В Якутске небольшой дождь, ветер юго-западный 6-11 м/с, температура воздуха +15 +17°.