06.09.2022
07:41
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Погода
Сегодня прекрасная осенняя погода
На западе, юго-западе, в центре, днем на востоке небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, на Арктическом побережье местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, в Алданском, Нерюнгринском районах местами грозы.
Ветер умеренный, на Арктическом побережье порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +2 +7°, при прояснениях и на Арктическом побережье -3, +2°, в горах северо-востока -3-8°, днем +12 +17°, на юго-востоке +17 +22°, на западе +7 +12°, на Арктическом побережье +1 +6°.
В Якутске небольшой дождь, ветер юго-западный 6-11 м/с, температура воздуха +15 +17°.
Фото: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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