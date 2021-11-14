Сегодня последний день Всероссийской переписи населения

В воскресенье, 14 ноября 2021 года, завершается первая цифровая и последняя традиционная Всероссийская перепись населения РФ.

Сегодня у тех, кто еще не принял участие в масштабной статистической кампании, есть возможность переписаться любым удобным способом, в том числе на портале «Госуслуги».

Как отметил ранее в своем обращении Глава республики Айсен Николаев, «результаты переписи будут использоваться для принятия стратегических решений, составления демографических, экономических и социальных программ развития республики». «Результаты станут ключевыми ориентирами в планировании развития инфраструктуры — дорог, транспорта, газопроводов, линий электропередач и оптоволоконной связи, строительства школ, детских садов, больниц, объектов культуры и спорта», — подчеркнул Глава региона.

Напомним, что основной этап Всероссийской переписи населения стартовал с 15 октября с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением переписи стала возможность самостоятельного заполнения населением электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики использовали планшетные компьютеры отечественного производства с российской операционной системой «Аврора». Также работа проводилась на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Также ранее перепись проводилась с 1 апреля по 30 сентября 2021 года в отдаленных и труднодоступных территориях 15 районов Якутии.

Первые результаты Всероссийской перепись можно будет узнать после обработки всех полученных данных.

Уже завтра, 15 ноября можно будет узнать новые подробности проведения переписи, а также детали работы с полученными данными на пресс-конференции «Успех переписи – заслуга сотен тысяч людей».

Трансляция пресс-конференции начнется в 13:30 (время московское)

Ссылка на подключение: https://www.youtube.com/c/Strana2020real/

В числе спикеров пресс-конференции: руководитель Росстата Павел Малков; заместитель руководителя Росстата Павел Смелов; заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов; президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Владислав Онищенко; вице-президент по интеграционным решениям и проектам технической инфраструктуры ПАО «Ростелеком» Иван Петров; председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.

По информации медиаофиса Всероссийской переписи населения, более 92% населения России уже приняло участие в этом историческом событии. При этом большой интерес вызвал новый цифровой способ участия в переписи – на портале «Госуслуги». Более 24 млн жителей страны переписалось таким образом без общения с переписчиками.