10.01.2022
16:51
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Финансы

Сегодня последний день уплаты страховых взносов❗

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) напоминает, что в связи с объявленным выходным 31 декабря, последний день уплаты страховых взносов за 2021 год на обязательное пенсионное и медицинское страхование в фиксированном размере переносится на 10 января 2022 года.

Размер взносов составляет:

  • на обязательное пенсионное страхование – 32 448 руб;
  • на обязательное медицинское страхование – 8 426 руб.

Оплатить можно последующим реквизитам:

ИНН 1435153396, КПП 143501001

Получатель: УФК по Республике Саха(Якутия) (УФНС России по Республике Саха (Якутия))

Банк получателя: Отделение-НБ Республика Саха (Якутия)

БИК 019805001

Банковский счет получателя: 40102810345370000085

Номер счета получателя: 03100643000000011600

            КБК 182 1 02 02140 06 1110 160- страховые взносы на ОПС

            КБК 182 1 02 02103 08 1013 160 – страховые взносы на ОМС

Фото: SAKHALIFE
Источник: Пресс-служба Управления ФНС России по РС(Я)
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