Сегодня последний день уплаты страховых взносов❗

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) напоминает, что в связи с объявленным выходным 31 декабря, последний день уплаты страховых взносов за 2021 год на обязательное пенсионное и медицинское страхование в фиксированном размере переносится на 10 января 2022 года. Размер взносов составляет: на обязательное пенсионное страхование – 32 448 руб;

на обязательное медицинское страхование – 8 426 руб. Оплатить можно последующим реквизитам: ИНН 1435153396, КПП 143501001 Получатель: УФК по Республике Саха(Якутия) (УФНС России по Республике Саха (Якутия)) Банк получателя: Отделение-НБ Республика Саха (Якутия) БИК 019805001 Банковский счет получателя: 40102810345370000085 Номер счета получателя: 03100643000000011600 КБК 182 1 02 02140 06 1110 160- страховые взносы на ОПС КБК 182 1 02 02103 08 1013 160 – страховые взносы на ОМС

Фото: SAKHALIFE Источник: Пресс-служба Управления ФНС России по РС(Я)

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх