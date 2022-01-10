Сегодня последний день уплаты страховых взносов❗
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) напоминает, что в связи с объявленным выходным 31 декабря, последний день уплаты страховых взносов за 2021 год на обязательное пенсионное и медицинское страхование в фиксированном размере переносится на 10 января 2022 года.
Размер взносов составляет:
- на обязательное пенсионное страхование – 32 448 руб;
- на обязательное медицинское страхование – 8 426 руб.
Оплатить можно последующим реквизитам:
ИНН 1435153396, КПП 143501001
Получатель: УФК по Республике Саха(Якутия) (УФНС России по Республике Саха (Якутия))
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Саха (Якутия)
БИК 019805001
Банковский счет получателя: 40102810345370000085
Номер счета получателя: 03100643000000011600
КБК 182 1 02 02140 06 1110 160- страховые взносы на ОПС
КБК 182 1 02 02103 08 1013 160 – страховые взносы на ОМС
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