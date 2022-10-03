03.10.2022
18:25
558
Происшествия
Сегодня пешеход погиб под колесами грузовика
Сегодня, 3 октября в 14:10 часов по адресу ул. Автострада 50 лет Октября возле дома 1а произошло ДТП.
Напротив здания «Оптимист Проф» автомобиль «Hino Profia» двигался задним ходом и совершил наезд на двух пешеходов, один из них погиб.
Фото: пресс-службы
Источник: тгк Эхо столицы
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