08.11.2021
09:48
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Коронавирус

Сегодня отменили локдаун: Что можно посещать с QR-кодом и без?

Напоминаем, что сегодня, 8 ноября, режим нерабочих дней отменён соответствующим указом главы Якутии Айсена Николаева.

С QR-кодом

В Республике Саха (Якутия) вводится система допуска по QR-кодам вакцинированного или переболевшего, по медицинской справке о наличии медицинских противопоказаний с отрицательным ПЦР-тестом (72 часа).

  • — торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые комплексы;
  • — ярмарки, рынки, за исключением специализированных на реализации продуктов питания, предприятий оптово-розничной торговли продовольственными товарами;
  • — парикмахерские, салоны красоты, косметические центры, спа-центры, массажные кабинеты;
  • — бани, сауны, солярии;
  • — туристические базы и комплексы, базы отдыха;
  • — зоопарки;
  • — пункты проката лыж, ледовые, горнолыжные парки;
  • — компьютерные клубы, залы;
  • — букмекерские конторы и тотализаторы, фирмы по организации и проведению лотерей;
  • — гостиницы, хостелы, гостевые дома.

Без QR-кода

Без QR-кодов вакцинированного или переболевшего или по медицинской справке можно посещать:

  • —  предприятия торговли, в т.ч. продуктовые магазины (вне торговых центров);
  • — специализированные на реализации продуктов питания рынки и ярмарки, предприятия оптово-розничной торговли продовольственными товарами;
  • —  нестационарные торговые объекты с продажей продукции на вынос;
  • — открытые уличные плоскостные спортивные площадки, общедоступные спортивные стадионы и иные открытые спортивные сооружения;
  • — аптеки;
  • — организации оказания бытовых услуг населению (химчистки, ремонт одежды и обуви и др.);
  • — учреждения оказания государственных и муниципальных услуг населению, банки;
  • — автозаправки, автосервис и автомойки;
  • — ветеринарные клиники.

Подробно с текстом Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 5 ноября 2021 года № 2140 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)» можно ознакомиться здесь.

Как будут учиться школьники Якутска

По решению санитарно-противоэпидемической комиссии городского Якутска, принятом 6 ноября учащиеся с 1-11 (12) классов столичных и пригородных школ с 8 ноября будут учиться в очном формате с соблюдением санитарных требований.

«Ограничительные меры продолжают действовать на кружки, секции, дополнительные занятия, школьные, внешкольные мероприятия, вне зависимости от форм собственности. Дополнительное образование в очном формате разрешено только индивидуальным занятиям», — сообщает пресс-служба администрации Якутска.

С 8 ноября возобновляется действие транспортных карт на общественном транспорте для всех учащихся.

Студенты СВФУ продолжат обучение в дистанционном формате

Северо-Восточный федеральный университет продолжит обучение студентов в дистанционном формате и после завершения нерабочих дней 8 ноября, об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в ходе прямого эфира в соцсетях.

«СВФУ принял решение о том, что он продолжит обучение пока что в дистанционном режиме по согласованию с министерством науки и высшего образования РФ», – сказал он.

С понедельника все школы, детсады и учреждения дополнительного образования начнут работу в очном режиме. При этом главы районов с учетом эпидситуации могут принимать решение о введении дистанционного обучения или других мер.

Фото: ЯСИА
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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