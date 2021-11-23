Сегодня открылся конкурс ледовых скульптур на призы «ЖДЯ»
Сегодня, 23 ноября, на привокзальной площади станции Нижний Бестях состоялось открытие конкурса ледовых скульптур «Новогодняя фантазия» на призы Акционерной компании «Железные дороги Якутии».
Конкурс проводится в третий раз среди мастеров ледовых скульптур совместно Акционерной компанией «Железные дороги Якутии» совместно с администрацией Мегино-Кангаласского улуса.
В этом году мероприятие будет проходить с 23 по 26 ноября и приурочено 45-летию прихода железной дороги в Якутию, 10-летию укладки «золотого звена» на станции Нижний Бестях, а также 75-летию Почетного гражданина Республики Саха (Якутия), заместителя генерального директора АО «АК «ЖДЯ» Дмитрия Трофимова.
«Этот конкурс уже стал традиционным. Ледовые композиции, созданные мастерами, являются настоящими произведениями искусства и мы очень рады, что что эти прекрасные фигуры изо льда будут украшать привокзальную площадь станции Нижний Бестях» — прокомментировал событие заместитель генерального директора Акционерной компании «Железные дороги Якутии» по кадрам и социальным вопросам Владимир Мирошник. Он пожелал всем участникам творческого вдохновения и победы сильнейшим.
От Мегино-Кангаласского улуса участников конкурса приветствовал первый заместитель главы МР «Мегино-Кангаласский улус» Семен Потапов. Главный приз конкурса – 150 тысяч рублей. Призеры, занявшие 2 и 3 места, получат денежные призы 120 тысяч рублей и 90 тысяч рублей соответственно. Также будет специальный приз – телевизор — от Главы Мегино-Кангаласского улуса и специальный приз – сертификат на сумму 35 тысяч рублей от генерального директора АО «АК «ЖДЯ». В этом году также специальный приз – денежный сертификат на сумму 50 тысяч рублей — будет вручен от юбиляра – Почетного гражданина Республики Саха (Якутия) Дмитрия Трофимова. Каждая команда обеспечена ледовыми блоками в количестве 10 штук размером 1,0*0,8*0,3 м., возможностью подключения к электросети, лопатами, помощью волонтеров, местом для отдыха, обогрева и хранения инструментов.
Оценивать работы мастеров будет компетентное жюри, в состав которого вошли народный художник Республики Саха (Якутия), скульптор, член союза художников России Федор Марков, директор Якутской деесткой школы искусств им. Ким Л.А. Николай Птицын, директор Дома Олонхо Мегино-Кангаласского улуса Евдокия Иванова. От Акционерной компании «Железные дороги Якутии» в работе жюри примут участие заместитель генерального директора по стратегическому развитию Алексей Местников и специалист Центра культуры Инна Горожанкина.
Участники конкурса на все дни проведения конкурса будут обеспечены бесплатно проживанием в Доме отдыха локомотивных бригад и трехразовым питанием.
В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции и соблюдения противоэпидемических мер к конкурсу были допущены участники, имеющие QR-код или отрицательный анализ ПЦР.
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