Сегодня открыли еще три переправы в Якутии

9 декабря в Якутии открыли три ледовые переправы:

в Сунтарском районе «Илимнир – Хадан» с грузоподъёмностью четыре тонны,

в Хангаласском районе «Тит-Ары – Чкалов» — до пяти тонн,

в Усть-Майском районе «Петропавловск – Троицк» — до трёх тонн.

Также повысили грузоподъёмность до десяти тонн на пяти ледовых переправах федерального значения: «Верхневилюйск – Хоро» в Верхневилюйском районе, «Хандыга – Мегино-Алдан» в Томпонском районе, «Нюрба – Кюндядя» в Нюрбинском районе, «Устье – Сунтар» и «Крестях – Мирный» в Сунтарском районе. Всего на сегодняшний день на территории Якутии эксплуатируется 21 ледовая переправа, сообщает пресс-служба МЧС России по Якутии.