09.12.2022
19:11
270

Якутия

Сегодня открыли еще три переправы в Якутии

9 декабря в Якутии открыли три ледовые переправы:
в Сунтарском районе «Илимнир – Хадан» с грузоподъёмностью четыре тонны,
в Хангаласском районе «Тит-Ары – Чкалов» — до пяти тонн,
в Усть-Майском районе «Петропавловск – Троицк» — до трёх тонн.
Также повысили грузоподъёмность до десяти тонн на пяти ледовых переправах федерального значения: «Верхневилюйск – Хоро» в Верхневилюйском районе, «Хандыга – Мегино-Алдан» в Томпонском районе, «Нюрба – Кюндядя» в Нюрбинском районе, «Устье – Сунтар» и «Крестях – Мирный» в Сунтарском районе. Всего на сегодняшний день на территории Якутии эксплуатируется 21 ледовая переправа, сообщает пресс-служба МЧС России по Якутии.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх