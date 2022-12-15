15.12.2022
19:13
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Якутия

Сегодня открылась ледовая переправа Хатассы-Павловск

В Якутии открыли движение для транспорта до 10 тонн по автозимнику автодороги «Умнас» Хатассы — Павловск через реку Лена. Соответствующе решение приняла комиссия по контролю проверки грузоподъемности и технического освидетельствования переправы на льду Ледовый автозимник имеет две основные полосы движения и две резервные. Общая протяженность автозимника грузоподъемностью до 10 тонн составляет 20 километров.

«Открытие проезда по ледовому зимнику для автотранспорта с массой свыше 10 тонн будет поэтапным, по мере нарастания толщины ледяного покрова. Для соблюдения норм безопасности перед съездом на лёд организована круглосуточная работа пунктов весового контроля и видеофиксация», — сообщили в Минтрансе Якутии.

Фото: тгк Минтранс Якутии
Источник: тгк Оперштаб Якутии

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