Сегодня открылась ледовая переправа Хатассы-Павловск

В Якутии открыли движение для транспорта до 10 тонн по автозимнику автодороги «Умнас» Хатассы — Павловск через реку Лена. Соответствующе решение приняла комиссия по контролю проверки грузоподъемности и технического освидетельствования переправы на льду Ледовый автозимник имеет две основные полосы движения и две резервные. Общая протяженность автозимника грузоподъемностью до 10 тонн составляет 20 километров.

«Открытие проезда по ледовому зимнику для автотранспорта с массой свыше 10 тонн будет поэтапным, по мере нарастания толщины ледяного покрова. Для соблюдения норм безопасности перед съездом на лёд организована круглосуточная работа пунктов весового контроля и видеофиксация», — сообщили в Минтрансе Якутии.