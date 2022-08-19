Сегодня откроется презентационный центр 100-летия ЯАССР

Сегодня на Комсомольской площади в Якутске состоится открытие купольного Презентационного центра 100-летия образования Якутской АССР.

«За сто лет пройден огромный путь. Обретение государственности стало основой кардинальных перемен в экономике и социальной жизни Якутии, дало мощный толчок росту самосознания многонационального народа, преумножению его человеческого капитала. Сегодня мы с гордостью говорим, что республика является одним из регионов – двигателей экономического развития не только Дальнего Востока, но и всей России», — отметил ранее Глава Якутии Айсен Николаев.

Будут представлены книги, изданные к юбилейному мероприятию, выставка сувенирной и наградной продукции, а также филателистическая стендовая выставка, посвящённая Якутии.

Пройдет мастер-класс «100 картин» от автора проекта «Кындыкан» Маргариты Поповой. Состоится презентация проекта «Медиашкола «Айар», познавательная викторина по 100-летию образования республики.

Организатором выступает «Конгресс-центр «Якутия»» совместно с проектом «Кындыкан».