06.08.2019
11:25
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Судебная хроника

Сегодня оглашение приговора Николаю Местникову

Сегодня, 6 августа в Якутском городском суд состоится оглашение приговора Николаю Местникову, бывшему генеральному директору аэропорта «Якутск», который обвиняется в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере и трех эпизодах коммерческого подкупа.

Дело рассматривает судья Маркова.

Сначала дата оглашения приговора была назначена на 30 июля. Но потом была перенесена на сегодня, 6 августа.

Читатели SakhaLife первыми узнают о новостях по Николаю Местникову. Наш корреспондент Татьяна Бурцева находится на месте событий. Оставайтесь с нами.  

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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