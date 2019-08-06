06.08.2019
11:25
318Судебная хроника
Сегодня оглашение приговора Николаю Местникову
Сегодня, 6 августа в Якутском городском суд состоится оглашение приговора Николаю Местникову, бывшему генеральному директору аэропорта «Якутск», который обвиняется в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере и трех эпизодах коммерческого подкупа.
Дело рассматривает судья Маркова.
Сначала дата оглашения приговора была назначена на 30 июля. Но потом была перенесена на сегодня, 6 августа.
Читатели SakhaLife первыми узнают о новостях по Николаю Местникову. Наш корреспондент Татьяна Бурцева находится на месте событий. Оставайтесь с нами.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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