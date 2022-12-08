Сегодня очередная партия посылок отправится воинам из Якутии

Сегодня штаб Общественного движения «Якутия с тобой!» в рамках Всероссийской

акции #МЫВМЕСТЕ отправляет большую партию помощи мобилизованным из

республики.

Об этом на брифинг сообщил руководитель штаба движения Айыл Дьулурха.

«Теперь появилась возможность отправить адресные посылки нашим

мобилизованным через «Почту России» при содействии Министерства обороны

России. Штаб «Якутия с тобой» продолжает сбор помощи нашим военнослужащим от

граждан, организаций и предприятий», – сообщил Айыл Дьулурха.

Лидер добровольцев выразил благодарность авиакомпании «Якутия» за поддержку

– бесплатную перевозку помощи от якутян.

«Также я хочу поблагодарить сотрудников опорных пунктов республики, которые

мужественно выполняют поставленную республикой задачу по доставке посылок

военнослужащим из Якутии. Они успешно с этим справляются и мы получаем

благодарность родителей и родственников», – отметил Айыл Дьулурха.

Напомним, родственники военнослужащих, выполняющих задачи в ходе проведения

специальной военной операции, могут направлять им свои письма, а также

посылки через ближайшее отделение «Почты России» по адресу: «103400, город

Москва-400, номер воинской части».

Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных

комиссариатах по месту призыва.

Пункт сбора гуманитарной помощи Общественного движения «Якутия с тобой!»

продолжает свою работу и находится по адресу г. Якутск, ул. Орджоникидзе,

10, вход с торца, с 10:00 до 19:00 без выходных.