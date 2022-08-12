Сегодня ночью якутяне смогут наблюдать за мощным звездопадом

В ночь с 12 на 13 августа пройдет главный летний звездопад. Метеорный поток Персеиды лучше всего видно с Земли в августе.

В ночь с 12 на 13 августа якутяне смогут наблюдать за метеорным потоком Персеиды. Это явление считается самым мощным звездопадом в году — в час можно увидеть до 60 «падающих звезд». Эксперты советуют любоваться звездами за городом и невооруженным глазом. Лучше всего следить за потоком Персеиды после полуночи, сообщает тгк Yakutsk News. Фото: eosipov