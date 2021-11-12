12.11.2021
12:01
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Погода

Сегодня ночью в Якутске вдарит мороз

По данным Гидрометцентра России, в столице республики в выходные ожидается облачная и безветренная погода без осадков. Ночью похолодает до -29 градусов, передает ЯСИА.

В субботу, 12 ноября, столбик термометра днем покажет -19 градусов, а ночью -26. Ветер западный 2 м/с.

В воскресенье, 13 ноября, переменную облачность. Днем ожидается -21 градус, а ночью -29. Ветер западный, юго-западный 1-2 м/с.

Фото: Sakhalife
Источник: Гидрометцентр России
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