12.11.2021
12:01
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Погода
Сегодня ночью в Якутске вдарит мороз
По данным Гидрометцентра России, в столице республики в выходные ожидается облачная и безветренная погода без осадков. Ночью похолодает до -29 градусов, передает ЯСИА.
В субботу, 12 ноября, столбик термометра днем покажет -19 градусов, а ночью -26. Ветер западный 2 м/с.
В воскресенье, 13 ноября, переменную облачность. Днем ожидается -21 градус, а ночью -29. Ветер западный, юго-западный 1-2 м/с.
Фото: Sakhalife
Источник: Гидрометцентр России
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