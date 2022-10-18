18.10.2022
20:59
152
Православие
Сегодня Никольскому храму Якутска исполнилось 170 лет!
Никольскому храму города Якутска исполнилось 170 лет. 9 мая 1852 года Великое освящение совершил тогда архиепископ, а ныне прославленный в лике святых святитель Иннокентий (Вениаминов).
Сегодня, 18 октября, в день памяти святителя Иннокентия и всех святителей Московских, совершим молебное пение в юбилейный год Никольского храма в Якутске, сообщает тгк Роман, архиепископ Якутский
Фото: тгк Роман, архиепископ Якутский
Источник: тгк Роман, архиепископ Якутский
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
18.10.2022
0
44
18.10.2022
0
88
18.10.2022
0
129
18.10.2022
0
133
18.10.2022
0
122
18.10.2022
0
605
18.10.2022
0
373
18.10.2022
0
229
18.10.2022
0
402
18.10.2022
0
504
18.10.2022
0
324
18.10.2022
0
383
18.10.2022
0
293
18.10.2022
0
299
18.10.2022
0
618
18.10.2022
0
1395
18.10.2022
0
317
18.10.2022
0
335
18.10.2022
0
177
18.10.2022
0
312
18.10.2022
0
177
18.10.2022
0
417
18.10.2022
0
807
18.10.2022
0
715
18.10.2022
0
304
18.10.2022
0
484
18.10.2022
0
1416
18.10.2022
0
1501
18.10.2022
0
2336
18.10.2022
0
467
18.10.2022
0
1211
18.10.2022
0
569
18.10.2022
0
378
18.10.2022
0
1681
18.10.2022
0
337
18.10.2022
0
483
18.10.2022
0
896
18.10.2022
0
331
18.10.2022
0
1188
18.10.2022
0
878
18.10.2022
0
4015
18.10.2022
0
280
18.10.2022
0
1195
18.10.2022
0
242
18.10.2022
0
1889
18.10.2022
0
3014
18.10.2022
0
270
18.10.2022
0
2299
18.10.2022
0
1626
18.10.2022
0
747
18.10.2022
0
338
18.10.2022
Лучший комментарий
12
386188
18.10.2022
0
557
18.10.2022
0
288
18.10.2022
0
2263
18.10.2022
0
733
18.10.2022
0
867
18.10.2022
0
12882
17.10.2022
0
4641
17.10.2022
0
554
17.10.2022
0
1263
ТОП НОВОСТИ
18.10.2022
Лучший комментарий
12
386685
17.10.2022
4
22996
14.10.2022
0
18490
15.10.2022
Лучший комментарий
11
18030
15.10.2022
1
11231
16.10.2022
0
10528
15.10.2022
0
10513
12.10.2022
0
7814
Добавить комментарий