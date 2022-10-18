18.10.2022
20:59
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Православие

Сегодня Никольскому храму Якутска исполнилось 170 лет!

Никольскому храму города Якутска исполнилось 170 лет. 9 мая 1852 года Великое освящение совершил тогда архиепископ, а ныне прославленный в лике святых святитель Иннокентий (Вениаминов).
Сегодня, 18 октября, в день памяти святителя Иннокентия и всех святителей Московских, совершим молебное пение в юбилейный год Никольского храма в Якутске, сообщает тгк Роман, архиепископ Якутский

Фото: тгк Роман, архиепископ Якутский
Источник: тгк Роман, архиепископ Якутский

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